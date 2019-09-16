Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Жажда Крыма"

Вскоре после присоединения Крыма к России, украинские власти перекрыли канал, дававший полуострову пресную воду. Но им не удалось превратить эту землю в пустыню. О том, как решается эта задача — смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Жажда Крыма" 16 сентября в 22.30 на нашем канале