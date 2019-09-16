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Стартует новый проект платформы "Россия - страна возможностей"

12:09
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Первая неформальная встреча пройдет в формате "завтрак с наставником"

В Москве стартовал новый флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". В понедельник состоялась первая неформальная встреча в формате "завтрак с наставником".

В мероприятии участвовали 26 победителей конкурса "Лидеры России", он был организован клубом "Эльбрус". Председатель правления крупнейшей нефтехимической компании "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов рассказал о ходе реализации различных проектов и ответил на вопросы о развитии бизнеса.

До конца года планируют провести еще несколько подобных встреч с успешными управленцами и общественными деятелями.

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