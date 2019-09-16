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Арестован подозреваемый в убийстве росгвардейца на Сахалине

10:54
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Пострадавший скончался по пути в больницу

Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, возбуждено в отношении 51-летнего жителя Сахалина. Южно-Сахалинский городской суд принял решение заключить подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии под стражу.
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"Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудник Росгвардии в ночь на 15 сентября сделал замечание мужчине и его сожительнице, которые курили в общественном месте. Мужчина отреагировал неадекватно – началась потасовка, во время которой росгвардеец получил несколько ударов ножом в живот. От полученных ранений 23-летний молодой человек скончался, передает ТАСС.

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