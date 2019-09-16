У впавшей в кому Заворотнюк начали отказывать органы

Врачи не могут переломить ситуацию

У 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность - реакция организма на заболевание, при которой начинают отказывать органы.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Кроме того, из-за аппарата искусственной вентиляции легких у актрисы якобы возникла пневмония. Заворотнюк по-прежнему находится в медикаментозной коме.

Также сообщается, что у постели Анастасии Заворотнюк постоянно находится либо муж, либо мама.

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

Неделю назад актрису положили в московскую частную клинику, куда принимают даже самых запущенных пациентов. За неделю пребывания в этом заведении родные "прекрасной няни" отдали не менее 20 000 евро.

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