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У впавшей в кому Заворотнюк начали отказывать органы

11:28
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Врачи не могут переломить ситуацию

У 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность - реакция организма на заболевание, при которой начинают отказывать органы. 
Свои болезни они оставили за кадром: проклятье сериала "Моя прекрасная няня"

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Кроме того, из-за аппарата искусственной вентиляции легких у актрисы якобы возникла пневмония. Заворотнюк по-прежнему находится в медикаментозной коме. 

Также сообщается, что у постели Анастасии Заворотнюк постоянно находится либо муж, либо мама. 

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

Неделю назад актрису положили в московскую частную клинику, куда принимают даже самых запущенных пациентов. За неделю пребывания в этом заведении родные "прекрасной няни" отдали не менее 20 000 евро. 

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