Названа опасность завтрака из яиц

Исследование провели в Техасском университете

Любители съесть на завтрак два-три яйца, как оказалось, сильно рискуют. По крайней мере, так утверждают ученые из Техасского университета. По данным их исследований, яйца могут губительно влиять на сердечно-сосудистую систему и повышать риск развития диабета.

В двух экспериментах приняли участие 48 человек. В первом участники питались нормально и готовили яйца по своему усмотрению. В итоге эксперты пришли к выводу, что сами по себе яйца не вызывают переизбытка насыщенных жиров в организме – которые и являются "провокаторами" проблем с сердцем.

Как выяснилось, вредным такой завтрак становится из-за методов приготовления и добавок, с которыми обычно употребляют яйца. Это, главным образом, колбаса и бекон.

"Стереотипный завтрак с яйцами — это не просто яйца: в нем есть продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как бекон и колбаса. Но нужно ли их есть вместе? Нет", — заявили исследователи после проделанной работы.

Второй эксперимент ставил целью выяснить, влияет ли потребление яиц на уровень глюкозы в крови. Участники ели определенные завтраки, рассчитанные на одинаковое количество калорий, жира, углеводов и белка. Итог – яйца без каких-либо добавок к ним на уровень глюкозы в крови никак не влияют, передает РИА ФАН.