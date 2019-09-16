Заморозки и снег: москвичам выключили лето

Температура опустится намного ниже нормы

Первый снег придет в столицу вслед за ночными заморозками. "Белые мухи" появятся в воздухе уже к выходным 21-22 сентября. Синоптики сообщают, что на Москву движется воздух из Арктики с полчищами дождевых туч. Температура опустится на 5 градусов ниже климатической нормы.

"В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи - вкрапления в осадки небольшого мокрого снега", - сообщают "Метеовести". Синоптики успокаивают: снег будет, скорее, символическим, он быстро растает

Столбики термометров опустятся до нуля к пятнице, 20 сентября. На севере и востоке Подмосковья местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Дневная температура в Москве в конце недели составит 6-11 градусов.