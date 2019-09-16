Вдова Круга показала фото с роскошной свадьбы дочери

Молодые расписались под открытым небом

43-летняя певица Ирина Круг выдала замуж 24-летнюю дочь Марину, которую она родила в первом браке.

"День свадьбы дочери уже позади! Он останется в наших воспоминаниях, и я очень благодарна тем, кто сделал его идеальным, как по нотам", - написала вдова знаменитого шансонье. В Instagram артистка выложила снимки, на которых можно увидеть красиво украшенный зал для свадебного банкета, а также церемонию регистрации брака, которая состоялась под отрытым небом за городом.

Судя по поздравлениям Круг, ее дочь вышла замуж в свой день рождения. "С Днем Рождения, доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть и это главное. Ну вот и все, ты замужем теперь..." - написала певица, показав фото дочери в белоснежном платье возле воды.

Некоторые поклонники Круг только сейчас узнали, что у артистки есть взрослая дочь. Это дало им повод в очередной раз восхититься красотой и моложавостью Ирины.

- Ирочка, поздравляю! Пусть живет в любви и счастье, чтобы материнское сердце было спокойно, - написала певица Валерия.

- У меня в голове не укладывается, как у такой молодой мамы такие взрослые дети! Мне нужно это зелье.

- Ирочка, я поздравляю Вас и Вашу доченьку, семейного уюта ей, благополучия и любви.

- С Днем Рождения, Мариша! Какая ты красавица! Любви и счастья тебе бесконечного!

- Вас с днем рождения дочери и со статусом тещи. Серега будет отличный зять и супруг. Я в этом уверена, знаю его с пеленок.

Напомним, Ирина и певец Михаил Круг познакомились в 1999 году. На тот момент Ирина развелась и жила с дочерью Мариной. В 2002 году девушка родила от шансонье сына. Через четыре года после смерти Михаила вдова вышла замуж. Бизнесмен Сергей Белоусов принял дочь Ирины от первого брака и сына от второго, а в 2013 году у них родился общий ребенок.

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