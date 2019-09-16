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Скончался актер Юрий Колычев

12:26
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Он был старейшим актером "Ленкома"

Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни. 
Известный певец найден мертвым в собственном доме

Как сообщает РЕН ТВ, тело актера обнаружили в его квартире. Точная причина смерти устанавливается. О месте и времени прощания с Колычевом сообщат позднее. 

В 1950 году Юрий Колычев окончил Театральное училище им. М. С. Щепкина, после чего устроился на работу в Малый театр.

В 1957 году его приняли в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). Там от сыграл почти в 50 спектаклях. Звания народного артиста Колычев удостоился в 1989 году. 

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