Дочь объявила о четвертой беременности Кейт Миддлтон

Первыми новость узнали одноклассницы принцессы Шарлотты

Принцесса Шарлотта всего две недели как ходит в школу, но уже успела стать автором сенсации. Она, как пишут британские СМИ, "выпустила кота из мешка" - рассказала одноклассницам, что у ее мамы будет еще один малыш.

Принцесса, вполне возможно, хотела сообщить об этом по секрету всего одной своей подружке – но говорила так громко, что ее услышали и взрослые. Естественно, такой сенсационной информацией поспешили поделиться со знакомыми – а затем и с журналистами – все участники "совещания". Они признались, что новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Впрочем, что касается бомбы – это, все же, преувеличение. Подозрения у наблюдателей возникли еще на прошлой неделе, когда герцогиня Кембриджская открывала новый общественный парк в Уисли. Кейт Миддлтон явилась на церемонию в цветастом платье. Зоркие папарацци тут же разглядели слегка округлившийся живот супруги принца Уильяма – и сделали далеко идущие выводы.

Тот факт, что именно принцесса Шарлотта проболталась о секрете своей мамы, никого не удивил. Девочка у Кембриджей растет своенравная и похулиганить за свои 4 года успела немало. Достаточно вспомнить, как на недавней Королевской регате принцесса показывала язык фотокорреспондентам, пишет издание Newidea.