Гришаева довела до слез обращением к Заворотнюк

"Прекрасная няня" явилась к подруге ночью

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева начала молиться за свою коллегу Анастасию Заворотнюк после страшного сна.

16 сентября звезда сериала "Папины дочки" рассказала, что ей приснилась тяжело больная Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали рак мозга. "Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя", - написала Гришаева в Instagram.

Отметим, что в 2004 году Гришаева пробовалась на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", но отказалась от участия в проекте в пользу спектакля "Мадемуазель Нитуш". Позднее она все-таки появилась в популярном ситкоме, сыграв сестру няни.

Судя по отзывам подписчиков, слова актрисы довели до слез многих поклонников Заворотнюк, которые и без того обеспокоены тревожными слухами о ее болезни.

- Бог, сотвори чудо ради ребенка.

- Как же хочется верить в лучшее! Чтобы оно непременно сбылось!

- Живи! Деточка хорошая.

- Неужели это все-таки правда? Я так надеялась, что это ложь.

- Не должны уходить люди, не дожив, не долюбив, не дорастив своих деток! Ты должна жить!

- Чего хороните. Может, еще выздоровеет. Прямо надгробные речи ведут. Друзья, называется.

По неподтвержденным данным, 48-летняя Анастасия Заворотнюк находится в коме в частной клинике в Москве, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что у "прекрасной няни" развилась пневмония и полиорганная недостаточность - реакция организма на заболевание, при которой начинают отказывать органы. У ее больничной койки дежурят муж и мама.

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Страшный диагноз она услышала после процедуры ЭКО. Актриса пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

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