ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гришаева довела до слез обращением к Заворотнюк

12:48
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

"Прекрасная няня" явилась к подруге ночью

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева начала молиться за свою коллегу Анастасию Заворотнюк после страшного сна. 
У впавшей в кому Заворотнюк начали отказывать органы

16 сентября звезда сериала "Папины дочки" рассказала, что ей приснилась тяжело больная Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали рак мозга. "Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя", - написала Гришаева в Instagram. 

Отметим, что в 2004 году Гришаева пробовалась на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", но отказалась от участия в проекте в пользу спектакля "Мадемуазель Нитуш". Позднее она все-таки появилась в популярном ситкоме, сыграв сестру няни. 

Судя по отзывам подписчиков, слова актрисы довели до слез многих поклонников Заворотнюк, которые и без того обеспокоены тревожными слухами о ее болезни. 

- Бог, сотвори чудо ради ребенка.

- Как же хочется верить в лучшее! Чтобы оно непременно сбылось! 

- Живи! Деточка хорошая.

- Неужели это все-таки правда? Я так надеялась, что это ложь.

- Не должны уходить люди, не дожив, не долюбив, не дорастив своих деток! Ты должна жить!

- Чего хороните. Может, еще выздоровеет. Прямо надгробные речи ведут. Друзья, называется.

По неподтвержденным данным, 48-летняя Анастасия Заворотнюк находится в коме в частной клинике в Москве, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что у "прекрасной няни" развилась пневмония и полиорганная недостаточность - реакция организма на заболевание, при которой начинают отказывать органы. У ее больничной койки дежурят муж и мама. 

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Страшный диагноз она услышала после процедуры ЭКО. Актриса пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "ТВ Центра" "10 самых... Громкие разорения звезд"

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Нонна Гришаева
Актриса Нонна Гришаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.