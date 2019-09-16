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Как адвокат Коломойского руководит президентом Зеленским

13:01
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Богдан рассказал, что он шепчет на ухо украинскому лидеру

Андрей Богдан признался, что подает президенту Украины Владимиру Зеленскому ценные советы, имеющие отношение к конкретной ситуации. Поэтому личному адвокату олигарха Коломойского – а ныне главе офиса президента – и приходится постоянно шептать что-то на ухо украинскому лидеру.
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Вопрос Богдану задали в связи с появлением в Сети новой фотографии, сделанной во время визита Зеленского в Днепр. На ней глава президентского офиса снова запечатлен в момент, когда он склонился к уху главы государства. Богдан ответил на вопрос, что именно он нашептывает бывшему шоумену.

"Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент", - сказал глава президентского офиса. Что же касается фото из Днепра, то там идея была вполне конкретная. "Давай озвучим паре - или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - пояснил Андрей Богдан.

На днях Владимир Зеленский с Андреем Богданом и другими сопровождающими хорошо погуляли по Днепру, который отмечал День города. Вместе с мэром Борисом Филатовым они выпили пива на Фестивальном причале, попробовали поднять 300-килограммовый камень и встретились с моделью, которая пообещала раздеться на новом мосту через реку Днепр, если его к этому времени откроют, напоминают "Вести-Украина".

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