Как адвокат Коломойского руководит президентом Зеленским

Богдан рассказал, что он шепчет на ухо украинскому лидеру

Андрей Богдан признался, что подает президенту Украины Владимиру Зеленскому ценные советы, имеющие отношение к конкретной ситуации. Поэтому личному адвокату олигарха Коломойского – а ныне главе офиса президента – и приходится постоянно шептать что-то на ухо украинскому лидеру.

Вопрос Богдану задали в связи с появлением в Сети новой фотографии, сделанной во время визита Зеленского в Днепр. На ней глава президентского офиса снова запечатлен в момент, когда он склонился к уху главы государства. Богдан ответил на вопрос, что именно он нашептывает бывшему шоумену.

"Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент", - сказал глава президентского офиса. Что же касается фото из Днепра, то там идея была вполне конкретная. "Давай озвучим паре - или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - пояснил Андрей Богдан.

На днях Владимир Зеленский с Андреем Богданом и другими сопровождающими хорошо погуляли по Днепру, который отмечал День города. Вместе с мэром Борисом Филатовым они выпили пива на Фестивальном причале, попробовали поднять 300-килограммовый камень и встретились с моделью, которая пообещала раздеться на новом мосту через реку Днепр, если его к этому времени откроют, напоминают "Вести-Украина".