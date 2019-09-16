Беременная Миронова показала фото с новым мужем

Но поклонникам этого мало

46-летняя актриса Мария Миронова, которая через несколько месяцев второй раз станет матерью, подразнила любопытных поклонников фотографией со своим новым мужем.

На снимках, которые Миронова выложила в Instagram, можно увидеть только руку ее нового избранника с обручальным кольцом. Рука покоится на животике актрисы. "Рука Творца", - пошутила заслуженная артистка России.

"Рука творца, молодая, явно", - написали в комментариях к посту. "А Творцы всегда молодые, старые уже не Творят", - ответила Миронова, добавив, что цифры в этом вопросе не имеют значения.

- Интриги, скандалы, расследования... пора раскрывать имя творца!

- Скоро до ноги доживем.

- Машенька, какие прекрасные фото! Столько света, любви и счастья! Рука Творца, а лик Богини!

- Творил творец не рукой, конечно, но снимок шикарный.

- О! Греческий отец - не то Ваш, не то ребенка.

Мария Миронова тщательно скрывает личность своего четвертого мужа. По слухам, она ждет ребенка от некоего бизнесмена с греческими корнями, который ради нее бросил жену с детьми. Актриса опровергла эту информацию и заявила, что расскажет о супруге тогда, когда посчитает нужным.

Напомним, от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым у Мироновой остался сын Андрей.