Беременная Миронова показала фото с новым мужем

Но поклонникам этого мало
46-летняя актриса Мария Миронова, которая через несколько месяцев второй раз станет матерью, подразнила любопытных поклонников фотографией со своим новым мужем.
На снимках, которые Миронова выложила в Instagram, можно увидеть только руку ее нового избранника с обручальным кольцом. Рука покоится на животике актрисы. "Рука Творца", - пошутила заслуженная артистка России.
"Рука творца, молодая, явно", - написали в комментариях к посту. "А Творцы всегда молодые, старые уже не Творят", - ответила Миронова, добавив, что цифры в этом вопросе не имеют значения.
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Мария Миронова тщательно скрывает личность своего четвертого мужа. По слухам, она ждет ребенка от некоего бизнесмена с греческими корнями, который ради нее бросил жену с детьми. Актриса опровергла эту информацию и заявила, что расскажет о супруге тогда, когда посчитает нужным.
Напомним, от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым у Мироновой остался сын Андрей.
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