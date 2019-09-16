Назвавшая жителей Тулуна "быдлом" чиновница покаялась и лишилась работы

Алашкевич попросила прощения у жертв наводнения

Скандальная аудиозапись, в которой пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области называет жителей пострадавшего от наводнения Тулуна "быдлом", оказалась подлинной. Это подтвердили теперь уже не только эксперты, но и сама чиновница.

Ирина Алашкевич, наконец, решилась высказаться по поводу скандала в соцсети Facebook. Иркутская чиновница все же не оставляет попыток оправдаться, она заявляет, что фразы были вырваны из контекста.

Глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич признала подлинность скандальной аудиозаписи, на которой называет пострадавших от паводков жителей Тулуна бичевней и быдлом. "Да, выражения были сказаны сгоряча, грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе", - написала Алашкевич.

Пресс-секретарь попросила прощения у жителей Тулуна – она утверждает, что оскорбления были адресованы не им, а людям, которые якобы недостойно себя вели во время раздачи гуманитарной помощи. Алашкевич сообщила, что написала заявление об увольнении.

Запись появилась в Сети в середине августа. Говорившая называла пострадавших от паводков "быдлом и бичевней", критиковала их внешний вид. Алашкевич утверждала, что запись - фальшивка. Однако несколько экспертиз, проведенных, в том числе, по указанию губернатора, установили ее подлинность. Владимир Путин назвал экс-главу пресс-службы Левченко "непорядочным человеком". А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что если Алашкевич еще не уволена, то это является поводом для разбирательства, пишут "Известия".