Теперь не отвертеться: Шнурову придется ответить за непотребщину на сцене

Его творчество не всем по нраву

Специалист Минкульта России по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко написала в полицию заявление на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за использование ненормативной лексики на концерте.

13 сентября "Ленинград" в рамках прощального тура собрал свыше 46 тысяч человек на стадионе в Ростове-на-Дону. Во время выступления Шнуров, как обычно, активно использовал нецензурную брань, которая считается если не визитной карточкой группы, то ее отличительной чертой.

Как пишет "Комсомольская правда", привычный всем и каждому мат Шнура возмутил Александру Мирошниченко. Специалист Минкульта пожаловалась на музыканта в правоохранительные органы и выразила надежду на то, что его привлекут к ответственности. По ее словам, артист матерился почти все четыре часа, которые он провел на сцене.

Отметим, что это не первая попытка привлечь Шнура к ответственности за его творчество. Пока что эти попытки ничем не заканчивались.

Известный ростовский блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал скандальное выступление "Ленинграда". По его словам, Шнурову скорей всего придется заплатить штраф за нецензурную брань со сцены.

"Многие мои знакомые ходили на это шоу с участием Шнурова. Удивлен ли я, что на него подали заявление? Нет конечно! Я скорее удивлен тому, что этого никто не сделал из зрителей раньше. Хотя, с другой стороны каждый кто идет на концерт Шнурова должен понимать, на какое шоу он идет. И тем не менее закон есть закон и скорее всего лидера группы "Ленинграда" оштрафуют. До этого дня обычно обходилось критикой в его адрес, и сейчас Шнуров может получить штраф за собственное творчество. Однако все граждане России равны перед законом и лидер "Ленинграда" не исключение", - пояснил Манукян.