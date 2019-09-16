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Собянин рассказал о создании в Москве онлайн-реестра детских прививок

13:33
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

В него уже внесены почти 2 миллиона прививочных карт

В Москве создан онлайн-реестр детских прививок. В него уже занесены данные более 1,9 миллиона прививочных карт детей. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь врачи смогут в режиме онлайн узнать, были сделаны прививки конкретному ребенку или нет. Собянин назвал главные преимущества электронной системы учета.

"Информация о прививках не потеряется, ее не придется восстанавливать, если родители решат прикрепить ребенка к новой поликлинике. Электронная система поможет врачам видеть общую картину и более точно планировать прививочные кампании. Когда на прием придет непривитый ребенок, электронная система напомнит врачу, что он должен предложить родителям сделать вакцинацию", - рассказал Собянин.

Кроме того, родители будут получать SMS-напоминания о том, что пора прийти в поликлинику и сделать прививку ребенку. Также Сергей Собянин сообщил, что власти столицы в следующем году планируют более чем в два раза увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний: вируса папилломы человека, коклюша и менингококковой инфекции.

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