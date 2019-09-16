Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии

Президент проведет двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции

Лидеры России, Турции и Ирана обсудят урегулирование в Сирии на трехстороннем саммите в Анкаре. Около получаса назад в турецкую столицу прибыл Владимир Путин.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, главы государств подробно обсудят обстановку в Идлибе и на северо-востоке Арабской республики, затронут вопросы, связанные с продвижением политического процесса, а также поднимут темы помощи беженцам и восстановления базовой инфраструктуры.

Кроме того, Владимир Путин проведет с турецким и иранским коллегами отдельные двусторонние переговоры. Президент уже прибыл на встречу с Реджепом Эрдоганом.