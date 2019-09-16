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В Волгодонске почтили память жертв теракта 1999 года

14:49
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Атака террористов унесла жизни 19 человек

В Волгодонске почтили память жертв теракта, произошедшего 20 лет назад. Утром на месте трагедии отслужили панихиду, затем состоялся траурный митинг. Весь день люди несут цветы и свечи к мемориалу, передает "ТВ Центр".

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16 сентября 1999 года возле многоэтажного дома взорвался заминированный грузовик. Мощность устройства составляла более тысячи килограмм в тротиловом эквиваленте. Здание частично обрушилось. Погибли 19 человек, более 80 были госпитализированы.

Этот теракт стал четвертым в серии атак боевиков на жилые дома в России. Все причастные к преступлению были осуждены или ликвидированы.

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