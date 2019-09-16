Суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Обвиняемого задержали 3 августа за нарушение общественного порядка

Тверской суд вынес приговор еще одному участнику несанкционирванных акций в столице. Павел Устинов получил три с половиной года колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОН.

Обвиняемого задержали 3 августа за нарушение общественного порядка. По версии следствия, мужчина оказывал активное сопротивление, из-за чего полицейский получил вывих плеча и был вынужден на скорой отправиться в больницу. Устинов свою вину не признал.

Ранее за нападение на силовиков и нарушение порядка уже получили реальные сроки пятеро фигурантов, еще один был обвинен в экстремизме, в отношении шестерых уголовное преследование было прекращено.