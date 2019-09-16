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Новый рыболовный траулер спустили на воду под Петербургом (видео)

14:57
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

В первый рейд он отправится в следующем году

В Ленинградской области на воду спустили новый рыболовецкий траулер "Кастор". В свой первый рейд в Баренцево море он должен отправиться уже в следующем году. А пока необходимо ещё установить современное оборудование для переработки улова. Оно позволит выполнять все работы, не покидая корабль.
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Это не просто новое рыболовецкое судно, это плавучая перерабатывающая фабрика. За ярким корпусом - самое современное оборудование: сортировка, потрошение рыбы, изготовление филе, кормового фарша и даже консервов. Общая производительность - до 200 тонн готовой продукции в сутки. В трюмах - морозильная камера почти в полторы тысячи кубических метров и ангар для хранения рыбной муки. На берегу все это останется только упаковать.

Рыболовецкий траулер "Кастор" - первое серийное судно проекта 03095. Головной траулер "Андромеда" был спущен на воду в 2018 году, сейчас готовится к передаче заказчику. Всего таких судов на верфи под Петербургом будет построено 4, все по заказу рыбопромысловой компании из Мурманска. Взамен на такие масштабные вложения в российский промысловый флот компания получит от государства квоты на вылов рыбы - эта программа действует с 2017 года, рыбаки уже неофициально прозвали ее "квоты под киль"

Длина траулера - 70 метров, ширина - 14. Водоизмещение - 3730 тонн, интересное планирование палубного пространства: ходовой мостик установлен  не по центру, а у правого борта, а траловый кран-консоль с 18-метровой стрелой на одной опоре - слева. Такая асимметрия обеспечит остойчивость судна при погрузке, а также улучшит его манёвренность.

Теперь, когда траулер уже в воде, специалистам предстоят самые технически сложные работы — дооснащение судна и наладка оборудования. Подготовка к ходовым, а затем и государственным испытаниям. Планируется, что в середине следующего года "Кастор" выйдет в свой первый рейд в Баренцево море.

Анна Морозова, "Северо-западное бюро ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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Рыболовецкий траулер "Кастор"
Рыболовецкий траулер "Кастор"
Рыболовецкий траулер "Кастор"
Рыболовецкий траулер "Кастор"
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