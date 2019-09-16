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Когда достроят станции "Лефортово" и "Авиамоторная"

15:02
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Сперва они будут работать в составе Некрасовской линии

Станции "Авиамоторная" и "Лефортово" Большой кольцевой линии метро будут запущены до конца года. Правда, первое время они будут работать в составе Некрасовской линии, а уже после как БКЛ, передает "ТВ Центр".

Также на этом участке нового кольца будет станция "Стромынка", с пересадкой на Сокольническую линию. Сейчас там идет активное строительство, завершить его планируется через год. Но после этого станция будет ожидать готовности соседних, чтобы вместе с ними открыться для пассажиров.

За это время в этом районе проведут благоустройство, фактически будет создано продолжение парка "Сокольники".

"Будет полностью зеленая зона, будут высажены большие деревья, будут сделаны лавочки, улучшенное благоустройство. Вообще проект благоустройства обсуждался с жителями, префектура собирала жителей, мы долго очень его обсуждали, наконец, утвердили, все запроектировано, экспертиза получена. Могу сказать, что это будет одно из самых красивых благоустроенных мест около метро", - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

 

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Строительство станции "Стромынка"
Строительство станции "Стромынка"
Строительство станции "Стромынка"
Строительство станции "Стромынка"
Строительство станции "Стромынка"
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