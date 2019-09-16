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Сердюков помог Васильевой завести троих детей

14:04
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Младший сын рожден от суррогатной матери

Анатолий Сердюков и Евгения Васильева стали многодетными родителями. У них теперь трое детей. Двое – трехлетний мальчик и двухлетняя девочка – приемные. Третьего ребенка родила суррогатная мать, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал Mash.
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С регистрацией третьего ребенка у Васильевой возникли проблемы. Бывшей помощнице экс-министра обороны пришлось отстаивать это право в суде. Васильева подала иск к ЗАГСу и к компании, которая нашла для нее суррогатную мать. В итоге судьи приняли сторону экс-чиновницы Минобороны.

С именем Евгении Васильевой связан крупный коррупционный скандал, известный как "дело "Оборонсервиса", речь шла о многомиллионных хищениях. В мае 2015 года Васильева получила 5 лет колонии. Однако бывшая чиновница уже в августе того же года была на свободе – суд освободило ее условно-досрочно.

В прошлом году некоторые СМИ сообщили о свадьбе экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывшей помощницы Евгении Васильевой. Однако Сердюков не подтвердил – но и не опроверг эту информацию.

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