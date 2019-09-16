Власти Москвы ожидают рост турпотока на 10% в 2019 году

Столица стала полноправным участником Всемирной туристской организации ООН

Российская столица стала полноправным участником Всемирной туристской организации ООН, в которую входят почти 160 стран. Это позволит Москве напрямую взаимодействовать с различными организациями и привлекать все больше иностранных туристов.

124 страны, больше 1000 участников — генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН впервые за свою историю проходит в России. И вот в аудиогидах, с рюкзаками наперевес по Красной площади, ВДНХ и Зарядью прогуливаются министры туризма со всей планеты, главы крупнейших туркомпаний и ведущие эксперты отрасли.

В рамках культурной части выездной программы Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН её делегаты постарались оценить Москву с точки зрения обычных туристов. И в большинстве своём были крайне удивлены увиденным. Первое, и самое приятное впечатление, на международную комиссию произвели обычные люди на улицах города.

"Оказывается, москвичи очень счастливые люди. А в советский период все привыкли думать, что вы очень несчастные, недобрые и неприветливые", - говорит представитель делегации Мали.

Министр по туризму Сейшельских островов с удивлением осматривает парк Зарядье. Ведь когда он в прошлый раз приезжал в Москву, ни парка, ни многих других туристических объектов здесь ещё не было.

"Город очень превзошёл мои ожидания по сравнению с тем, что было здесь 15 лет назад. Я не заметил никаких отрицательных сторон, только положительные. Есть все удобства, вся необходимая инфраструктура, сотрудники приветливые. Много ресторанов, отелей и огромное количество достопримечательностей", - говорит Дидье Долгей.

В рамках Генассамблеи Москва и Всемирная туристская организация подписали меморандум о сотрудничестве. А это значит, что теперь столица становится полноправным членом организации и может напрямую взаимодействовать с другими странами-участницами и международными организациями в сфере развития туризма.

"Во-первых, мы сейчас видим увеличение числа одиночных путешественников и, безусловно, на этот сегмент мы ориентируемся. Второе, это экопутешествия, экотуризм. Люди заинтересованы экотуризмом. И третье, это социальный туризм", - объясняет эксперт в области развития туризма Хайтхам Маттар.

2020-й год Всемирная туристская организация объявила годом сельского и экологического туризма. И первые совместные проекты с Москвой решено развивать именно в этой сфере. А послом или амбассадором по туризму от Москвы стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В 2018 году Москву посетило рекордное количество туристов - 23,5 миллиона человек. А уже в этом году столичные власти прогнозируют рост турпотока на 10%.

Татьяна Сидорова, Георгий Бабаян, Сергей Сенченков. "ТВ Центр".