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Самую роковую оперу Чайковского послушали в Подмосковье

15:14
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

В Серпухове выступили солисты театра "Геликон-опера"

Русская опера - под открытым небом. В Серпухове в минувшие выходные слушали "Мазепу" — самую сложную и, пожалуй, самую роковую оперу Чайковского. Постановка Дмитрия Бертмана, которая уже успела произвести впечатление на московскую публику. И вот теперь её привезли на подмосковный фестиваль.

Вместо декораций – природа и купола Высоцкого монастыря. Спецэффекты – набегающие тучи, стаи птиц и закатное солнце. Поэтому на сцене – минимум реквизита. Главный образ спектакля – белая лодка-фантазия, будто парящая в небе. Здесь все необычно: зритель видит, что происходит за сценой, а ветер – полноправный участник спектакля. Специальные акустические системы - чтобы звук летел над всем пространством Принарского парка.

"Когда спектакль выносится на улицу, тем более в такие природные, очень красивые условия, когда на фоне – храм, это совершенно другое ощущение, и все становится как будто по-настоящему, все живое", - говорит солистка театра "Геликон-опера" Ольга Щеглова.

Любовь и ненависть, измена и покаяние  - опера "Мазепа" Чайковского удивительно актуальна во все времена. При этом сложна для исполнения и ставится не часто. В музыке – вся палитра эмоций и страстей.

"Потрясающие лирические страницы, которые выражают любовь главных героев. Есть страницы полтавского боя, Чайковский - гениальный симфонист, разворачивает гигантское полотно, звукопись сражения, где пушки взрываются, все блещет, все искрится", - говорит главный дирижёр театра "Геликон-опера" Валерий Кирьянов.

В обновлённой постановке Дмитрия Бертмана смешаны эпохи, зашифрованы намёки и символы. Гетман Украины Мазепа оказывается среди хора пионеров и советских реалий. Однако создатели уверяют: спектакль, прежде всего, о любви. И неслучайно в историческом костюме – только Мазепа. Он будто сказочный герой в глазах влюблённой Марии.

Это уже четвёртый фестиваль "Русская опера у стен монастыря". "Мазепу", а также "Алеко" и "Царскую невесту" среди природных декораций показывали не только в Серпухове, но и в Коломне и Дмитрове. Вдохновлённые красотой окружающей природы и храмов, артисты и зрители будто заново открывают любимую музыку.

Полина Кастрицкая, Сергей Титов, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
Опера Чайковского в Серпухове
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