Названа неожиданная опасность парацетамола для беременных

Прием препарата плохо сказывается на детях

Британские ученые выяснили, что употребление парацетамола во время беременности влияет на поведение детей в будущем.

Специалисты провели анализ среди 14 тысяч детей, чьи матери принимали это жаропонижающее средство на средних сроках беременности. Оказалось, что это сопряжено с риском появления гиперактивности и рассеянного внимания у детей. При этом, мальчики более восприимчивы к препарату, нежели девочки.

Несмотря на эти исследования, национальная служба здравоохранения Великобритании разрешает прием парацетамола беременным женщинам, пишет "Лента.ру".