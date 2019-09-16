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Названа неожиданная опасность парацетамола для беременных

14:34
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Прием препарата плохо сказывается на детях

Британские ученые выяснили, что употребление парацетамола во время беременности влияет на поведение детей в будущем.

Специалисты провели анализ среди 14 тысяч детей, чьи матери принимали это жаропонижающее средство на средних сроках беременности. Оказалось, что это сопряжено с риском появления гиперактивности и рассеянного внимания у детей. При этом, мальчики более восприимчивы к препарату, нежели девочки.

Несмотря на эти исследования, национальная служба здравоохранения Великобритании разрешает прием парацетамола беременным женщинам, пишет "Лента.ру".

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