Украинский лидер также намерен завершить войну

Владимир Зеленский назвал свои приоритетные задачи на посту президента Украины. Но тут же признал, что в одиночку ему не справиться – он ищет хотя бы поддержки. Украинский лидер разоткровенничался после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Главные задачи Зеленского – мир в Донбассе и "возвращение" Крыма. Но для этого нужны антироссийские санкции.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии", - заявил Зеленский.

Президент Украины планирует на саммите в "нормандском формате", в первую очередь, решить вопрос с обменом удерживаемыми лицами в Донбассе по формуле "всех на всех". По словам Зеленского, "четверка" должна не поднимать, а окончательно решить этот вопрос. Что же касается выборов на "оккупированных территориях" - то они, по словам украинского лидера, станут возможными после окончательного вывода оттуда всех войск, передает ТАСС.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.