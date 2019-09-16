МС-21 успешно совершил первый международный полет

Самолет участвует в фестивале "Технофест"

Первый международный полет российского среднемагистрального самолета МС-21 прошел успешно. Авиалайнер прибыл в стамбульский аэропорт Ататюрк из подмосковного Жуковского: его покажут на фестивале "Технофест".

Разработка МС-21 еще продолжается, и это первая его демонстрация за рубежом. В фестивале "Технофест" в Турции, который официально откроется 17 сентября, также участвуют российский ближнемагистральный SSJ-100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35.

МС-21 впервые поднялся в воздух в 2017 году. Публике его представили на авиасалоне МАКС-2019. Лайнер, который отправился в Стамбул, оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке, передает RT.