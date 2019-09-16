"Не хотел быть трусом": скандальный журналист объяснил нецензурную брань

Сквернословие вызвало волну недовольства

Скандальный грузинский журналист Георгий Габуния объяснил, почему перешел на нецензурную брать во время репортажа о президенте России Владимире Путине.

"Я не хочу быть трусом", - заявил Габуния в эфире телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал").

По словам журналиста, Россия "веками боролась с Грузией и ее церковью", а Путину следует запомнить, что Грузия никогда не станет российской территорией.

Георгий Габуния в июле этого года в эфире телеканала "Рустави-2" нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Реакция на выступление журналиста была осуждающей, инцидент прокомментировала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сочла это провокацией.

В конце августа скандального журналиста уволили с телеканала. ДО этого должности на лишился директор "Рустави 2" Ника Гварамия.