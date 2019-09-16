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Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" скончалась от рака

15:23
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Врачи и фонд помощи оказались бессильны

Американский актер Брайан Терк умер на 50-ом году жизни.

Долгое время артист тяжело болел, в конце прошлого года у него нашли рак. Минувшим летом родные, коллеги и друзья Терка создали специальный фонд помощи - Support of the Brian Turk Family, но актер не смог побороть недуг.

У Терка остались жена и восьмилетний сын, пишет "Газета.Ru".

Популярность Брайану Терку принесла роль в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Также он снимался в "Американском пироге-2", "Парке юрского периода: Затерянный мир", "Баффи - истребительнице вампиров", "Скорой помощи" и других картинах.

В марте 2019 года ушел из жизни еще один актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" - Люк Перри, исполнитель роли Дилана Маккея. Его сразил инсульт.

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Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"
Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"
Актер Брайан Терк
Актер Брайан Терк
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