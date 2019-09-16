В Кремле рассказали об объединении России и Белоруссии

Степень интеграции будет выше, чем у Европейского союза

План действий по интеграции экономик России и Белоруссии по большей части согласован. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на недавней встрече в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать детали, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков подчеркнул, что стороны проделали большой объем работы. Однако программа пока не публиковалась, информация носит "сугубо предварительный характер". Президенты планировали представить карту экономической интеграции до Нового года, но окончательные сроки пока не названы, отметил Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором утверждается, что Россия и Белоруссия намерены с января 2021 года перейти на единые налоговый и гражданский кодексы. По данным издания, Москва и Минск также планируют унифицировать учет собственности, объединить банковский надзор, а также ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии. Автор статьи подчеркивает, что программа предполагает большую степень интеграции, чем у стран Евросоюза.