В вирусологическом центре под Новосибирском прогремел взрыв

У пострадавшего - ожоги рук и ног

В Новосибирской области прогремел взрыв в научном центре вирусологии "Вектор". ЧП произошло на пятом этаже здания, где в тот момент шел ремонт.

Предварительно, в помещении взорвался газовый баллон. В здании вспыхнул пожар, однако его удалось оперативно потушить.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в результате взрыва в научном центре пострадал один человек. Рабочий подрядной организации получил ожоги рук и ног.

Биологически опасных веществ в помещении на момент взрыва не было. Несущие конструкции вирусологического центра остались целы.