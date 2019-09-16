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В вирусологическом центре под Новосибирском прогремел взрыв

15:35
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

У пострадавшего - ожоги рук и ног

В Новосибирской области прогремел взрыв в научном центре вирусологии "Вектор". ЧП произошло на пятом этаже здания, где в тот момент шел ремонт.

Предварительно, в помещении взорвался газовый баллон. В здании вспыхнул пожар, однако его удалось оперативно потушить.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в результате взрыва в научном центре пострадал один человек. Рабочий подрядной организации получил ожоги рук и ног.

Биологически опасных веществ в помещении на момент взрыва не было. Несущие конструкции вирусологического центра остались целы.

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