Экспериментальный коктейль: Шумахер выписался из парижской клиники после переливания

Легендарного гонщика лечили по новейшей методике

Михаэля Шумахера в парижской клинике лечили по новейшей экспериментальной методике. Детали ее не раскрываются – известно только, что легендарному гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Как считают медики, это должно помочь быстрейшему восстановлению травмированных областей мозга.

"Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Они должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая травмированный мозг", – рассказал журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи в телеэфире.

По словам журналиста, Шумахера тайно доставили в Париж еще 9 сентября. Михаэля поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии, которым заведует известный специалист, профессор Филипп Менаше. 10 сентября Шумахер прошел запланированные лечебные процедуры, а в ночь с 11 на 12 сентября его увезли из Франции.

Семикратный чемпион "Формулы-1" серьезно пострадал в декабре 2013 года. Во время катания на горных лыжах в Мерибеле, во Франции, гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. В конце прошлого года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. А в начале 2019-го появилась информация, что немецкий гонщик и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, напоминает RT.