Чиновников призвали отказаться от WhatsApp и Telegram

Экс-сотрудник АНБ Сноуден назвал переписки в мессенджерах рискованным занятием

Бывший сотрудник агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал политиков и чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.

По его словам, у приложений слишком низкий уровень шифрования. "Обе эти программы лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений. Но они чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", - заявил Сноуден.

Экс-сотрудник АНБ отметил, что Signal и Wire, так как они используют лучшее шифрование и не принадлежат компании Facebook. Последняя, приобретя мессенджер WhatsApp, постепенно удаляет уровни защиты, что позволяет ей при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок, пишет агентство URA.RU.

Ранее стало известно, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп предпочитает использовать WhatsApp, а президент Франции Эммануэль Макрон переписывается в Telegram.

В 2013 году Сноуден публично рассказал о программах слежки спецслужб США и Великобритании, а также передал секретные данные СМИ. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где в 2014 году получил трехлетний вид на жительство. В январе 2017-го срок действия документа продлили до 2020 года.

В США Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Американская сторона до сих пор настаивает на том, что экс-сотрудник ЦРУ, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед судом в Соединенных Штатах.