"Это важно, поверьте": отец Фриске дал родным Заворотнюк ценный совет

Это последнее, что от них требуется

Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака певицы, посоветовал родственникам тяжело больной Анастасии Заворотнюк согревать ее своей любовью.

До отца Фриске дошли тревожные слухи о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому - самую агрессивную форму опухоли мозга. Именно этот недуг в 2015 году свел в могилу его дочь, которая не успела насладиться взрослением своего сына Платона.

Владимир Фриске порекомендовал родным Заворотнюк привезти к ней в больницу ее дочь Милу. Актриса родила девочку в 2018 году, предположительно, с помощью ЭКО.

"Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И, думаю, это правильно. Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте", - цитирует Фриске Teleprogramma.pro.

По словам Владимира Фриске, глиобластому невозможно вылечить. Родные и близкие лишь могут скрасить последние мгновения жизни пациента своим присутствием. "Все дни, что отведены Насте, надо быть с ней. Даже если она без сознания, то все равно ощущает присутствие близких, их любовь. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней и брали за руку, пульс ее всегда учащался", - заявил Владимир.

По неподтвержденным данным, 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "ТВ Центра" "10 самых... Громкие разорения звезд"