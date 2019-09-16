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"Это важно, поверьте": отец Фриске дал родным Заворотнюк ценный совет

15:57
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Это последнее, что от них требуется

Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака певицы, посоветовал родственникам тяжело больной Анастасии Заворотнюк согревать ее своей любовью.  
У впавшей в кому Заворотнюк начали отказывать органы

До отца Фриске дошли тревожные слухи о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому - самую агрессивную форму опухоли мозга. Именно этот недуг в 2015 году свел в могилу его дочь, которая не успела насладиться взрослением своего сына Платона.  

Владимир Фриске порекомендовал родным Заворотнюк привезти к ней в больницу ее дочь Милу. Актриса родила девочку в 2018 году, предположительно, с помощью ЭКО. 

"Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И, думаю, это правильно. Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте", - цитирует Фриске Teleprogramma.pro

По словам Владимира Фриске, глиобластому невозможно вылечить. Родные и близкие лишь могут скрасить последние мгновения жизни пациента своим присутствием. "Все дни, что отведены Насте, надо быть с ней. Даже если она без сознания, то все равно ощущает присутствие близких, их любовь. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней и брали за руку, пульс ее всегда учащался", - заявил Владимир. 

По неподтвержденным данным, 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее СМИ писали, что Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

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