Бабкина раскрыла секрет брака с молодым мужем

69-летняя певица чувствует себя настоящей женщиной

Российская певица Надежда Бабкина рассказала секрет счастливых отношений в браке.

"Меня греет любовь", - отметила артистка, добавив, что может позволить себе чувствовать "настоящей женщиной рядом со своим избранником".

69-летняя Надежда Бабкина уже 15 лет живет в гражданском браке с музыкантом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет, пишет интернет-портал "Дни.ру. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги понимают друг друга с полуслова и до сих пор поддерживают страсть в отношениях. Благодаря молодому супругу Бабкина заметно преобразилась и скинула 36 килограммов.

В прошлом Бабкина была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым. Они прожили в браке 17 лет и расстались из-за измены Владимира – он завел семью на стороне, не сумев смириться с популярностью Бабкиной.