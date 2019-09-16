ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бабкина раскрыла секрет брака с молодым мужем

16:28
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

69-летняя певица чувствует себя настоящей женщиной

Российская певица Надежда Бабкина рассказала секрет счастливых отношений в браке.
"Начинаю уставать": молодой любовник Бабкиной шокировал признанием

"Меня греет любовь", - отметила артистка, добавив, что может позволить себе чувствовать "настоящей женщиной рядом со своим избранником".

69-летняя Надежда Бабкина уже 15 лет живет в гражданском браке с музыкантом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет, пишет интернет-портал "Дни.ру. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги понимают друг друга с полуслова и до сих пор поддерживают страсть в отношениях. Благодаря молодому супругу Бабкина заметно преобразилась и скинула 36 килограммов.  

В прошлом Бабкина была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым. Они прожили в браке 17 лет и расстались из-за измены Владимира – он завел семью на стороне, не сумев смириться с популярностью Бабкиной.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Надежда Бабкина с супругом Евгением Гором
Надежда Бабкина с супругом Евгением Гором
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.