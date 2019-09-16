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В Москве столкнулись три автобуса, есть пострадавшие

17:04
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

ДТП произошло на Можайском шоссе

Три автобуса - №339, 157, 45 - столкнулись возле остановки на Можайском шоссе в Москве.

ДТП произошло возле дома №48, пишет РИА Новости. По предварительным данным, пострадали шесть человек, четверых из них госпитализируют, уточняет агентство "Москва". Источник агентства "Интерфакс" сообщает о восьми пострадавших, включая трех детей. 

Сейчас движение транспорта ограничено по одной полосе. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения автобусов, на месте аварии работают медики.

По уточненным данным, в ДТП попали два автобуса "Мосгортранса" и один коммерческий.

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