В Москве столкнулись три автобуса, есть пострадавшие

ДТП произошло на Можайском шоссе

Три автобуса - №339, 157, 45 - столкнулись возле остановки на Можайском шоссе в Москве.

ДТП произошло возле дома №48, пишет РИА Новости. По предварительным данным, пострадали шесть человек, четверых из них госпитализируют, уточняет агентство "Москва". Источник агентства "Интерфакс" сообщает о восьми пострадавших, включая трех детей.

Сейчас движение транспорта ограничено по одной полосе. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения автобусов, на месте аварии работают медики.

По уточненным данным, в ДТП попали два автобуса "Мосгортранса" и один коммерческий.