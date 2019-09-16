Путин и Эрдоган договорились действовать более слаженно в Сирии

Ответственные ведомства должна координировать свои усилия

Владимир Путин в понедельник прибыл в Анкару на пятую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры России, Турции и Ирана намерены обсудить ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани также рассмотрят гуманитарные вопросы, такие как оказание помощи беженцам и восстановление инфраструктуры в арабской республике. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление.

До начала саммита Владимир Путин провел двусторонние переговоры со своим турецким коллегой. Встреча двух президентов прошла в формате тет-а-тет. После чего к ним присоединились члены делегаций. Обсуждался широкий круг тем.

"Разговаривая с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и путях его урегулирования, говорили и о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, с Идлибской зоной. Поговорили о ситуации в Заефратье, на восточном берегу Ефрата. Констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам и дать дополнительный импульс нашим соответствующим ведомствам - Минобороны, МИДам, специальным службам - тесно координировать свои усилия по нормализации", - заявил Владимир Путин.

Обсуждались также двусторонние отношения между Россией и Турцией. Владимир Путин напомнил, что 5 октября в Москве состоится международный форум "Российская энергетическая неделя" и пригласил турецкого президента принять в нем участие. Тем более, что на форуме будет обсуждаться развитие проекта "Турецкий поток". Российский президент отметил, что объем товарооборота между двумя странами достиг 25 миллиардов долларов.

На встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани Владимир Путин отметил успешное развитие сотрудничества Москвы и Тегерана по различным направлениям, включая политическое взаимодействие и связи на международной арене - в ООН и ШОС. Российский лидер напомнил об активном развитии двусторонних торгово-экономических связей. За первые шесть месяцев текущего года рост составил 17 процентов. Также Владимир Путин подчеркнул роль Ирана в ликвидации террористических очагов в Сирии и запуска в арабской республике процесса политического урегулирования.