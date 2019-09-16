ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября

18:01
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Мэр столицы напомнил, что медицинское обследование займет не больше часа

Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках будут работать до начала октября, так как не все желающие успели пройти диспансеризацию. Об этом написал Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в соцсети.

Мэр напомнил, что медицинское обследование займет не больше часа, а результаты анализов придут на электронную почту. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.

Как отмечает "ТВ Центр", на данный момент диспансеризацию в парках и зонах отдыха прошли уже более 300 тысяч москвичей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.