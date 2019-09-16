Собянин: павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября

Мэр столицы напомнил, что медицинское обследование займет не больше часа

Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках будут работать до начала октября, так как не все желающие успели пройти диспансеризацию. Об этом написал Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в соцсети.

Мэр напомнил, что медицинское обследование займет не больше часа, а результаты анализов придут на электронную почту. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.

Как отмечает "ТВ Центр", на данный момент диспансеризацию в парках и зонах отдыха прошли уже более 300 тысяч москвичей.

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