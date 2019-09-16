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"Это приведет к Холокосту": на Украине националисты перешли к угрозам

18:04
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Радикалы творят бесчинства по всей стране

В Николаевской области Украины неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. На монументе, установленном в селе Богдановка на месте массового убийства евреев, вандалы изобразили нацистские символы и оставили записку с угрозами президенту страны Владимиру Зеленскому. Бандитов ищет полиция, возбуждены два уголовных дела. Это преступление стало вторым подобным за месяц, но далеко не единственным бесчинством националистов.

Памятник жертвам Холокоста находится в селе Богдановка. На этом месте в 1941 году на территории свинофермы румынскими фашистами был построен концлагерь для евреев. 21 декабря того же года, после вспышки тифа, началась операция под названием "Подарок Сталину", в ходе которой были уничтожены все узники - а это без малого 54 тысячи человек. В минувшие выходные мемориал осквернили нацистскими крестами. Об этом сообщил руководитель украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня: "Опомнитесь… остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту", - процитировал Долинский послание.

Украинские неонацисты то ли предупреждают, то ли угрожают. На инцидент отреагировал заместитель министра внутренних дел Сергей Кислица. Правда, в свойственной для современной Украины манере.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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