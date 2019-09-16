Глава ЕК объяснила появление комиссара по защите европейского образа жизни

Урсуле фон дер Ляйен пришлось оправдываться после критики

Внешнее вмешательство и расцвет национализма внутри Евросоюза - такие угрозы объясняют появление нового спецкомиссара в Еврокомиссии. Главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось объясняться за появление в её команде должности комиссара, ответственного за "защиту европейского образа жизни", передает "ТВ Центр".

Некоторые депутаты Европарламента задались вопросом: почему такой пост вообще появился, ведь это сильно отдаёт правым популизмом, против которого так активно выступает Брюссель. И почему в ведении именно этого комиссара собираются отдать столь болезненный для Европы вопрос миграции?

Фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете заявила, что устоям Европы угрожают именно доморощенные националисты. И бороться с ними будет бывший пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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