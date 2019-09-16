Россияне услышат голос усопшей Началовой

Найдена неизвестная песня артистки

В студии обнаружили неизданную песню певицы Юлии Началовой. Никто о существовании композиции из окружения артистки не знал, его нашли уже после похорон певицы.

По словам бывшего PR-директора Началовой Анны Исаевой, песня называется "Останься". Ее доработают и опубликуют уже этой осенью.

"Юлин голос мы еще услышим", - цитирует Исаеву kp.ru "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, в память о певице готовится художественный фильм. Долгое время съемки не могли начать из-за ситуации с авторскими правами на композиции умершей певицы.

На проект планируют выделить порядка 100 миллионов рублей. "Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое", - заявил работающий над картиной режиссер Андрей Загорский. Маленькую Началову сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь покойного музыканта Евгения Осина.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.