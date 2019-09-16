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На ВДНХ в рамках программы "Мой район" пройдет выставка-презентация

17:58
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Москвичи смогут сами выбрать лучшие решения по благоустройству районов

На ВДНХ в рамках городской программы "Мой район" пройдет первая выставка-презентация "Город: детали". На экспозиции гостям предложат выбрать лучшую городскую мебель и другие элементы благоустройства для установки в столичных районах.

Выставка пройдет с 3 по 5 октября в павильоне ВДНХ №75. В рамках мероприятия состоится голосование, по итогам которого сформируют каталог образцов городского комфорта, который в дальнейшем сможет использоваться городскими службами как пример образцовых решений.

"Особую роль в привлекательности районных парков и площадок для отдыха и общения играет также качественное наполнение: спортивными тренажерами, скалодромами, батутами и детским игровым оборудованием. А также такими базовыми предметами, как скамейки, свет, урны, без которых немыслимы отдых, чистота и безопасность", - добавили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

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Выставка в рамках программы "Мой район" на ВДНХ
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