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В Сети появилось редкое фото Началовой с дочкой

20:05
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Юлия очень похожа на свою мать

16 сентября - ровно как полгода нет в живых российской певицы Юлии Началовой.

Почтить память покойной ее PR-менеджер Анна Исаева решила редкой фотографий, которая рассказывает о преемственности поколений. На кадре слева – маленькая Юля на руках своей матери Таисии Началовой, а на кадре справа – взрослая Юлия со своей дочкой Верой от футболиста Евгения Алдонина.

"Дочки-матери. Тая-Юля Вера-Юля целую ЖИЗНЬ назад", - написала Исаева в Instagram. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

 

Поклонники отметили, что Юля очень похожа на свою маму, особенно глазами: "У Юли мамины глаза, и у Верочки Юлины глаза", "Юля оказывается на мамочку очень похожа, а я разглядывала, не могла понять", "Красавицы девочки! Я на Юлю смотреть без слез не могу. Царство ей Небесное!"

Кроме того, 16 сентября родные вступили в права наследства, а именно 12-летняя дочь Вера Алдонина и родители — Виктор и Таисия Началовы. Им достанутся авторские права на песни и половина четырехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе Москвы "Кутузовская Ривьера". Вторая половина принадлежит третьему супругу Началовой хоккеисту Александру Фролову. В свое время спортсмен финансово помог с ремонтом квартиры и пока никак не сообщал о своем намерении отказаться от жилплощади.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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