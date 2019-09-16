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Путин помиловал многодетную мать, которую муж заставлял продавать наркотики

18:30
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Президент руководствовался принципами гуманности

Президент России Владимир Путин помиловал трех россиян, исходя из принципа гуманности.
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Одна из помилованных женщин, Наталья Сапоцкая, была осуждена за незаконный оборот наркотиков, которым заставлял ее заниматься гражданский муж. Женщина признала свою вину и помогала правоохранителям в расследовании преступления. У Натальи на иждивении находятся пятеро детей, в том числе четверых малолетних, пишет РИА Новости.

Вторая женщина, Оксана Ивасюк, была осуждена за убийство мужа в состоянии аффекта. Мужчина сначала избил женщину, а потом пытался зажать голову дверью. В ответ супруга пырнула его ножом, а потом пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже она явилась в полицию с повинной.

Также президент помиловал 81-летнего Алексея Давыдова, который в ходе ссоры напал с ножом на человека. Пострадавший остался жив, а Давыдов признался в преступлении, возместил имущественный ущерб и моральный вред. У пенсионера слабое здоровье и в колонии ему не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

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