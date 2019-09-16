Путин помиловал многодетную мать, которую муж заставлял продавать наркотики

Президент руководствовался принципами гуманности

Президент России Владимир Путин помиловал трех россиян, исходя из принципа гуманности.

Одна из помилованных женщин, Наталья Сапоцкая, была осуждена за незаконный оборот наркотиков, которым заставлял ее заниматься гражданский муж. Женщина признала свою вину и помогала правоохранителям в расследовании преступления. У Натальи на иждивении находятся пятеро детей, в том числе четверых малолетних, пишет РИА Новости.

Вторая женщина, Оксана Ивасюк, была осуждена за убийство мужа в состоянии аффекта. Мужчина сначала избил женщину, а потом пытался зажать голову дверью. В ответ супруга пырнула его ножом, а потом пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже она явилась в полицию с повинной.

Также президент помиловал 81-летнего Алексея Давыдова, который в ходе ссоры напал с ножом на человека. Пострадавший остался жив, а Давыдов признался в преступлении, возместил имущественный ущерб и моральный вред. У пенсионера слабое здоровье и в колонии ему не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.