Свободу Кокорина и Мамаева жестко ограничат

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева освободят из СИЗО, и что им можно будет после этого делать

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии во вторник, 17 сентября.

Освобождение по УДО происходит в первой половине дня, пишет интернет-портал "Дни.ру". "Это может произойти, начиная с подъема и до обеда", - рассказала начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

Однако жизнь спортсменов все равно не станет прежней, какой была до злополучных потасовок в центре Москвы и судебного разбирательства.

Теперь и Мамаеву, и Кокорину, пока они отбывают оставшийся срок условно, нельзя жить там, где им хочется. Их место жительства будет определять администрация исправительного учреждения, пишет "Спорт-Экспресс".

Футболистам нужно будет встать на учет в МВД и регулярно там появляться, а также быть готовым к частым визитам правоохранительных органов.

Кроме того, Кокорин и Мамаев должны сообщать обо всех своих передвижениях, запрашивать разрешение на выезд за границу. Оповещать о смене места жительства и работы (например, если они перейдут в другие ФК или вовсе решат уйти из футбола).

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

6 сентября стало известно, что Мамаев и Кокорин выдут по УДО. Прокуратура не стала обжаловать это решение.

Видео: Суд подтвердил досрочное освобождение Кокорина и Мамаева