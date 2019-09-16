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Названы марки опасных для здоровья венских сосисок

19:16
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

В их составе выявлены не указанные в маркировке компоненты

Эксперты провели исследование популярных на российских прилавках марок венских сосисок. На тестирование отправили продукцию семи брендов: "Рублевский", "Клинский", "МясновЪ/Черкизово", "ВкусВилл", "Снежана", "Микоян" и "Каждый день".

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Как говорится в материалах "Росконтроля", которые поступили в редакцию ТВЦ.RU, лучшими были признаны сосиски "Вкусвилл", далее в рейтинге идут производители "Микоян", "Снежана" и "МясновЪ/Черкизово". В последнем образце экспертиза обнаружила свиную шкуру, которую производитель не указал в составе.

Оставшиеся три марки попали в черный список "Росконтроля". Во многих венских сосисках нашли ДНК птицы и сои, кукурузную муку, а также свиную шкуру – обо  всем этом производители умолчали. В сосисках "Каждый день" и "Рублевских" обнаружили бактерии кишечной палочки.

Специалисты "Росконтроля" призвали перед употреблением сосисок обязательно их отварить. Употребление этой продукции в сыром виде может быть опасным для здоровья.

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