Стало известно о многомиллионном приданном Собчак

В гардеробе Собчак есть сумка за 30 тысяч долларов

К 37 годам Ксения Собчак успела второй раз выйти замуж и скопить приличное приданное.

Так, телеведущая владеет двумя квартирами в центре Москвы, загородным домом в Подмосковье, также экс-кандидат в президенты хочет построить еще один дом для своего сына Платона, рожденного от первого мужа, актера Максима Виторгана.

Как сообщает агентство URA.RU, на счетах у Собчах хранятся более 400 миллионов рублей, а в гардеробе – куча брендовых вещей. Одна из сумок Собчак оценивается в 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

13 сентября столицу сотрясла свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, для обоих этот брак – второй. Молодожены приехали в Грибоедовский ЗАГС столицы на катафалке, чем заинтересовались сотрудники ГИБДД. Затем Собчак и Богомолов пересели в карету для венчания в храме Вознесения Господня. Банкет на 300 приглашенных гостей провели в музее Москвы, где Собчак исполнила эротический танец, после которого родители Богомолова поспешили покинуть торжество.

Свадебный поцелуй Собчак и Богомолова сняли на видео​