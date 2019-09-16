Раскрыта стоимость содержания Зеленского

Речь идет о многомиллионной сумме

Украинские СМИ опубликовали стоимость содержания президента Украины Владимира Зеленского и его офиса в 2020 году.

Как говорится в документах о бюджете Украины на следующий год, на нужды президента и его команды из казны потратят 986 миллионов гривен (около 40 миллионов долларов).

Для сравнения: в 2019 году на содержание главы государства ушло 947,2 миллиона гривен, а в 2018 году – 1 миллиард гривен.

Ранее стала известна зарплата президента Украины. Так, Владимир Зеленский за работу в августе получил около одной тысячи долларов. Как отмечается в документах управления делами президента Украины, надбавок и премий в прошлом месяце он не удостоился.

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