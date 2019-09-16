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"К мальчикам относится очень тепло": мужчину-учителя хотят уволить за маникюр

20:56
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Мнения россиян разделилось 50 на 50

Родители одной из школы Ростова-на-Дону хотят уволить учителя-метросексуала с наращенными ресницами и ногтями.
В поддержку учительницы в купальнике организовали флэшмоб

Информация о таком необычном преподавателе появилась в одном из пабликов города.

 

"Как педагог он может и хороший, но внешний вид очень красноречив, накрашенные ресницы, тональник на лице, наращенные ногти, а на минуточку это мужчина", - рассказала мать пятиклассника.

Она отметила, что не против жизненного выбора учителя, однако не стоит нести такие ценности в школу. "девочек он не долюбливает, а к мальчикам относиться очень тепло -это из слoв детей", - добавила родительница.

Тем не менее мнение россиян в комментарии под постом разделились. Одни посчитали, что маникюр никаким образом не влияет на компетенции преподавателя, а другие, наоборот, что мужчина пропагандирует нетрадиционную ориентацию.

Ногти помешали... Талантливый учитель и педагог, никого не трогает, с интеллектом все в порядке. Прическа, ногти и ресницы - личное дело каждого.

От того, что ваш сын увидит накрашенного мужика, геем он не станет

Преподаватель должен давать детям пример своим поведением и внешним видом, а не хвастаться своей ориентацией и маникюром

Меня ток смущает - плохо относится к девочкам

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"К мальчикам относится очень тепло": мужчину-учителя хотят уволить за маникюр
"К мальчикам относится очень тепло": мужчину-учителя хотят уволить за маникюр
"К мальчикам относится очень тепло": мужчину-учителя хотят уволить за маникюр
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