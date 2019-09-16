Путин подвел итоги трехстороннего саммита по Сирии

Президент призвал Анкару и Тегеран предпринять дополнительные усилия для изгнания террористов из Идлиба

В понедельник судьбу Сирии обсуждали в Анкаре на трёхстороннем саммите России, Турции и Ирана. Эти переговоры стали уже пятой встречей глав государств-гарантов Астанинского процесса. Владимир Путин подчеркнул, что делить арабскую республику на зоны влияния разных стран недопустимо. Он призвал Анкару и Тегеран сообща предпринять дополнительные усилия для изгнания террористов из Идлиба. Российский лидер также провел отдельные встречи с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Уже пятый по счету трехсторонний саммит по Сирии на этот раз проходит в абсолютно новых геополитических условиях. Война в арабской республике закончилась. И это, безусловно, требует новых подходов к проблематике. Уже через час с небольшим после приземления "Аурус" российского лидера въезжает во дворец Чанкая — резиденцию турецкого президента.

Путин и Эрдоган жмут друг другу руки. Позволяют прессе сделать несколько кадров. Затем - встреча в закрытом режиме, которая продлилась гораздо дольше запланированного - почти два часа. После диалога лидеров тет-а-тет, делегации заседают уже в расширенном составе. Журналистам разрешили присутствовать. Кроме сирийской проблемы президенты успели обсудить и двустороннее сотрудничество. На вопросы, требующие внимания, указал Владимир Путин.

"В прошлом году добились значительных результатов в товарообороте - 25 с лишним миллиардов долларов. Товарооборот. Корректировка, к сожалению, есть в этом году. Полагаем, что это, в том числе, за счет определенных ограничительных мер со стороны наших турецких партнеров на продукцию российской металлургической промышленности и химической промышленности, имея в виду удобрения. Просили бы наших друзей турецких обратить на это внимание. И уделить этому больше внимание в переговорах с российскими партнерами", - сказал Путин.

Далее - встреча российского лидера с иранским коллегой Хасаном Роухани. Делегации большие, пока все приветствуют друг друга, президенты успевают занять свои места. Владимир Путин торопит коллег - впереди еще трехсторонняя встреча.

Хасан Роухани отметил высокую роль России в Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана. Владимир Путин оценил взаимодействие наших стран на международной арене. Но, конечно же, главная встреча - в трехстороннем формате, на которой российский лидер обратил внимание своих коллег на проблему Идлиба, где ещё остаются террористы.

"Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов. И тем более служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций. Уважаемые коллеги, нам сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы. Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны должны решаться исключительно на принципах суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", - сказал Путин.

Эрдоган поднимает ставки, говоря о возможной операции в Идлибе: Турция не может равнодушно взирать, как у её границ будет разворачиваться новая трагедия, которая затронет четыре миллиона человек, говорит турецкий лидер. По мнению Владимира Путина, решением проблем должны стать переговоры. Конституционный комитет Сирии должен заработать как можно быстрее. О точных сроках говорить не приходится. Но именно этот шаг поможет договориться противоборствующим сторонам, считает Путин.

"Во-первых, это, возможно, провокации со стороны экстремистов, которые, на мой взгляд, попытаются сорвать этот процесс. Они не заинтересованы в окончательном урегулировании. Они зарабатывают на другом, на войне", - заявил российский президент.

Но конституционный комитет не может быть связан внешними силами, предостерегает российский лидер.

"Что касается присутствия американских войск, то они присутствуют на территории Сирии незаконно. Всем это хорошо известно. И будем исходить из того, что принятое президентом США Дональдом Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано, доведено до конца", - подчеркнул Путин.

Он рассказал, что в ходе саммита стороны не обсуждали атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Но напомнил: то, что происходит в Йемене, чьи повстанцы взяли на себя ответственность за взрывы, настоящая гуманитарная катастрофа.

"И мы сами готовы людям помогать и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру. Это первое. Второе - мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в этот конфликт. И вот, находясь здесь, в Турции, в стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана - где сказано - помните милость Аллаха - вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот, я думаю, что исходить нужно как раз из этого. В отношении помощи. И вы стали братьями по его же милости, подчеркивается, то, что разделяет людей, ведёт к конфликтам, должно уйти на второй план. Я имею в виду духовную близость между людьми", - отметил президент России.

Подводя итоги трехсторонней встречи, Владимир Путин охарактеризовал ее как успешную и продуктивную. В следующий раз стороны договорились встретиться уже в Иране.

Александр Огородников. Кирилл Алянский. "ТВ Центр".