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Стала известна судьба крокодила советского космонавта, напавшего на шведа

22:38
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Привезенное из СССР в далеких 80-х животное устроило переполох в Стокгольме

Крокодил, который ранее принадлежал советскому космонавту Владимиру Шаталову, вцепился в руку пожилому шведу. Инцидент произошёл во время частного мероприятия в стокгольмском аквариуме. Один из посетителей, в поисках острых ощущений, сунул руку в бассейн с рептилиями.

42-хлетний крокодил по кличке Кастро не растерял природных инстинктов, несмотря на многолетнее содержание в неволе. Шведский пенсионер Ларс Лидегрен чуть было не стал его добычей.

"Это было похоже на выстрел из пушки. Я почувствовал ужасную боль, и крокодил повис на руке. Сцена как из фильма. Если бы не было так больно", - описал пострадавший Ларс Лидегрен.

В эфире телеканала он показал ампутированную по локоть конечность. Это все, что смогли вытащить из пасти рептилии. Праздник, устроенный в аквариуме "Скансена", предполагал непринужденное общение в атмосфере дикой природы. О том, что в естественной среде обитания у хищников своя иерархия и законы, гости нечаянно забыли.

"Я хотел обратиться с речью к собравшимся и забрался на большой камень. Как потом заметил, он лежал возле вольера с рептилиями. Я повернулся к ограждению спиной и, не задумываясь, облокотился на стеклянный бортик", - продолжил рассказ Лидегрен.

Аквариум "Скансен" - музей под открытым небом, гордость Стокгольма! На входе вывеска – "Добро пожаловать в дикий мир!" Погладь паука. Обними змею... Атмосфера прогулки среди тропического леса - особая гордость заведения. 200 экзотических видов животных и, до недавнего времени, ни одного нападения на человека. Автор сенсации - крокодил Кастро. Привезённый из СССР в далеких 80-х.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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